Parata di stelle al Festival del Cinema italiano di Milazzo

(ANSA) - PALERMO, 30 MAG - Parata di stelle al Festival del Cinema Italiano, tra cui Vittorio Storaro tre volte premio Oscar, Alfre Woodard, il Produttore Lawrence Bender, Rocco Papaleo, Giorgio Pasotti. Sono i primi nomi che il direttore Generale Franco Arcoraci ha reso noti attraverso il suo profilo Facebook, annunciando anche la presenza di Matt Dillon. Si attendono altri nomi, che Arcoraci, che cura anche la direzione artistica, svelerà in conferenza stampa con il Sindaco di Milazzo Peppe Midili. L'8 giugno vi sarà anche una diretta di Rai 1 con il programma "Casa Italia", con Carlo Gentile e Roberta Ammendola.

Il Festival si terrà a Milazzo, dal 7 al 10 giugno; nella serata finale si terrà inoltre la premiazione con le "Stelle d'argento", la cui conduzione sarà affidata nuovamente a Veronica Maya.

Il Sindaco Giuseppe Midili ha espresso grande soddisfazione per questa iniziativa nella sua città: "Siamo ben lieti del fatto che, anche quest'anno, il Festival del Cinema Italiano si svolga a Milazzo, consapevoli che un evento di richiamo come questo consentirà alla nostra città di essere un polo di attrazione nazionale per la sua cultura, per il suo valore e per la presenza di ospiti di rilievo".

"Sono felice di poter tornare, per il secondo anno. Milazzo è indissolubilmente legata alla mia adolescenza e ai miei inizi" ha dichiarato Franco Arcoraci, il quale ha aggiunto: "Milazzo ha rappresentato e rappresenta per me un laboratorio creativo. Il Festival del Cinema Italiano oggi è una bella occasione per tutti. Dobbiamo fare in modo che Milazzo abbia il suo posto meritatissimo fra i luoghi che contano nel mondo dello spettacolo e della cultura".

Tra le tante iniziative annunciate, venerdì 9 giugno, alle ore 22.00, nella Piazza Duomo di Milazzo, si terrà il Gran Galà in TV, condotto da Giusy Venuti, nel corso del quale saranno premiate 12 eccellenze siciliane, famose a livello mondiale nell'ambito della cucina, della politica, dello spettacolo, della cultura, della medicina e della ricerca. (ANSA).