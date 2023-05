La virologa Ilaria Capua a Palermo per riconoscimento Sism

(ANSA) - PALERMO, 25 MAG - Il professore Adelfio Elio Cardinale, presidente della Sism - Società Italiana di Storia della Medicina, una delle associazioni scientifico-culturali più antiche d'Italia, domani venerdì 26 maggio, alle ore 11.00, a Palermo, consegnerà il diploma di "Socio Onorario" alla famosa virologa, Ilaria Capua. La cerimonia si svolgerà nel teatro dell'Istituto Don Bosco, in via Libertà, 139, alla presenza di studenti, professori e genitori degli alunni. Porteranno il loro saluto, il direttore del Don Bosco, Don Domenico Saraniti, il sindaco, professore Roberto Lagalla e l'assessore regionale alla Salute, dottoressa Giovanna Volo.

"La professoressa Ilaria Capua - ha sottolineato il presidente della Società Italiana di Storia della Medicina, Adelfio Elio Cardinale - è una delle voci più autorevoli della virologia internazionale. Per oltre trent'anni, ha diretto importanti gruppi di ricerca nel campo delle malattie trasmissibili dagli animali. Ha sviluppato il concetto di Salute Circolare, che è una naturale espansione del concetto "One Health". Un approccio integrato che promuove la salute degli esseri umani, degli animali, delle piante dell'ambiente, che riconosce la necessità di uno sforzo di convergenza maggiore tra le discipline".

E sulla motivazione della partnership, il presidente della Società Italiana di Storia della Medicina, Adelfio Elio Cardinale, ha aggiunto: "Ilaria Capua ha acquisito prestigio per la promozione del libero accesso ai dati riguardanti le sequenze genetiche dei virus influenzali e fama internazionale. Per i suoi meriti nel campo della biologia delle malattie infettive, Ilaria Capua si iscrive tra i protagonisti nella storia delle lotte alle pandemie". (ANSA).