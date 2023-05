Torna rassegna culturale 'Di Maggio in Maggio' a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - Torna per il decimo anno la rassegna culturale 'Di Maggio in Maggio', , organizzata e promossa dall'Associazione Flavio Beninati, presieduta da Carla Garofalo. Un ricco calendario di dodici appuntamenti - con tavole rotonde, lectio magistralis, presentazioni di libri e riviste, conferenze, incontri, dibattiti aperti al pubblico, mostre e concerti live - che si svolgerà dal 30 maggio al 22 giugno nei locali della sede dell'Associazione di via Quintino Sella, 35 a Palermo, tutti ad ingresso libero alle ore 18.

Protagonisti della decima edizione della rassegna saranno docenti universitari, professionisti, artisti, musicisti, autori di libri, editori e rappresentanti del mondo della cultura sempre presentati dalla Presidente Carla Garofalo. Tra i partecipanti i docenti universitari Silvano Riggio, Santo Giunta e Cirus Rinaldi, gli scrittori Giuseppe Botta,Vincenzo Profeta, Beatrice Monroy, Alberto Samonà, l'artista Manfredi Beninati e molti nomi inseriti nella mostra collettiva che chiude la rassegna, l'attore Sergio Vespertino, l'editor Beatrice Agnello, gli editori Andrej Chianappi, Francesco Romeo, Alberto Patella e Giuseppe Del Core, i musicisti Gianni Gebbia e Camillo Amalfi. "Manfredi Beninati ed io - dice Carla Garofalo - abbiamo sempre svolto con passione, e amore per la cultura e per la memoria di Flavio Beninati l'attività dell'Associazione e in particolare quella dedicata a questa rassegna che ci ricorda quanto sia importante la vita umana e la cultura. Sono stati anni duri e faticosi ma carichi di energia e condivisione. Scambiare in presenza, nella sede dell'Associazione riflessioni e impressioni sollecitate dall'arte, in senso lato, per noi ha un significato particolare e ci ha riempiti di Energie positive, un luogo dell'anima insostituibile per noi e per gli amici che l'hanno frequentato".

Si comincia martedi 30 maggio, alle ore 18.00, con la conferenza "Le coste di Levante di Palermo: problemi e soluzioni" tenuta dal professore Silvano Riggio e si chiude con l'ultimo evento il 22 giugno, una mostra d'arte collettiva "I vostri mostri" curata da Manfredi Beninati. (ANSA).