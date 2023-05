L'eresia della bellezza, documentario su mecenate Presti

(ANSA) - CATANIA, 09 MAG - Diventa un documentario la vicenda del mecenate Antonio Presti, una delle figure più rappresentative dell'arte contemporanea in Italia e nel mondo, ideatore in Sicilia del più grande museo a cielo aperto d'Europa, oggi conosciuto con il nome di Fiumara D'Arte.

Scritto da Luca Di Molfetta, che ne cura anche la regia, e Claudio Sorace, in 45 minuti il documentario, L'eresia della bellezza - Storia di Fiumara d'Arte, prodotto da Giovanni Amico per Twister Film, si pone l'obiettivo di decifrare Antonio Presti. Un mecenate determinato e sognatore, che dal 1986 invita i più grandi artisti del mondo a collaborare nella creazione del parco della Fiumara d'Arte. A questa storia di rivalutazione territoriale si contrappone la vicenda giudiziaria che portò Presti a essere condannato e poi assolto per abuso edilizio. Il documentario ha la fotografia di Fernando Perris, il montaggio di Hanne Low e le musiche originali di Chiara Cusumano e Alberto Laruccia. E' disponibile, gratis, sulla piattaforma https://it.chili.com/content/b78bbbc3-b88c-4b39-8081-d8583102516 a "Devo ringraziare Claudio Sorace - dice Di Molfetta - che per primo ha avuto l'idea di fare un documentario che raccontasse i diversi temi che sottendono alla straordinaria parabola che è l'attività artistica di Antonio Presti e alla sua pragmatica e fattuale visionarietà: una grande storia siciliana e italiana di sogni, di lotte e di riscatto in nome della Bellezza".

"Questo documentario - sottolinea l'artista-mecenate Antonio Presti - restituisce, a volte con la sua drammaticità, un racconto di etica ed estetica, un racconto che parla di una Sicilia contemporanea che trova nella resistenza il suo valore di essere differenza". (ANSA).