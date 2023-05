Catania book festival, 160 incontri e 12mila presenze

(ANSA) - CATANIA, 08 MAG - "Abbiamo faticato, ma sempre con i nostri sorrisi e grandi soddisfazioni. I numeri ci danno ragione. Il Catania book festival è ulteriormente cresciuto". Lo afferma Simone Dei Pieri, ideatore e direttore dell'iniziativa, che si dice "realmente soddisfatto" della quarta edizione del Catania Book Festival che si è tenuta a Le Ciminiere dal 5 al 7 maggio ospitando dodicimila visitatori.

Sono stati 160 gli incontri proposti. Quelli maggiormente seguiti sono stati lo Strega Tour del venerdì e lo spettacolo di Stefano Rapone. Sono stati circa 700 i partecipanti a laboratori e workshop "La verità è che gli eventi culturali che mettono al centro i libri e le storie - sottolinea Dei Pieri - sono graditi da cittadine e cittadini di tutte le età. Non è facile organizzare eventi di questa portata, ma i risultati ci rincuorano e siamo decisi a fare sempre meglio, perché c'è ancora molta strada da fare. Ospitare la prima uscita nazionale dello Strega Tour in Sicilia, proprio nella nostra città - aggiunge - ci ha inorgoglito. Ma eravamo felici, di una felicità vera, quando assistevamo anche alle sessioni di yoga letterario o ai laboratori per bambini o quando si brindava con i cocktail ispirati ai grandi autori che sono stati ideati dai nostri sponsor. È un regalo che noi giovani stiamo facendo a noi stessi e alla città". (ANSA).