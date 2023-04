Assessore Economia alle banche, tasse rimangano in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 22 APR - "Le banche che operano in Sicilia, anche se hanno sede legale fuori dall'isola, devono pagare le tasse qui. Ho scritto una lettera garbata ai direttori degli istituti di credito, li incontrerò nei prossimi giorni. Devono versarci 100 milioni di euro. Solo Unicredit, che già storna le tasse alla Regione siciliana, versa quasi 80 milioni di euro all'anno". L'ha detto l'assessore all'Economia in Sicilia, Marco Falcone, parlando dal palco della convention di Forza Italia, in corso a Palermo. (ANSA).