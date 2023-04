Maltempo: piogge nel palermitano, neve sulle Madonie

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Un'ondata di maltenpo ha investito corso della notte il palermitano, dove si sono registrate forti piogge. Le temperature si sono abbassate tanto che ha nevicato abbondantemente sulle Madonie e su Piano Battaglia.

Un albero è caduto a causa del forte vento sulla strada provinciale 57 che porta da Palermo a San Martino delle Scale.

La strada è rimasta bloccata creando anche qualche pericolo per gli automobilisti che si sono accori solo all'ultimo momento dell'ostacolo. Stanno intervenendo i vigili del fuoco e il personale del comune di Monreale per rimuovere l'albero e ripristinare il transito stradale che è rimasto interrotto per diverse ore. (ANSA).