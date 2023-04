Firmato l'accordo di programma per Termini Imerese

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Si è riunito oggi al Mimit alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dell'assessore alle Attività produttive della Regione Sicilia, Edy Tamajo e dell'assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia, Nuccia Albano, il tavolo per il rilancio del sito industriale di Termini Imerese, cui hanno partecipato le rappresentanze sindacali e i commissari straordinari dell'azienda. Una nota del Mimit annuncia che "nel corso dell'incontro è stato sottoscritto un accordo di programma che destina 75 milioni a supporto delle imprese che si insedieranno nell'area, cui si aggiungono 30 milioni per le politiche attive del lavoro". Nelle prossime settimane è prevista anche la pubblicazione del nuovo bando per raccogliere le manifestazioni di interesse per l'area industriale. (ANSA).