Alla Caritas 1000 chili di arance sequestrate a Palermo

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Questa mattina, al mercato ortofrutticolo di Palermo, gli agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana hanno consegnato alla Caritas Diocesana circa 1000 chili di arance da destinare ad enti caritativi. La merce è frutto di un sequestro amministrativo Eseguito dal personale del Noras (Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia) del 17 marzo 2023 a seguito di una ispezione finalizzata al rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla rintracciabilità dei prodotti agro-alimentari. Nel corso del controllo sono state individuate 83 cassette di arance tarocco, di vari formati, prive di documentazione che ne attestano la tracciabilità violando l'articolo 18 del Regolamento CE n. 178/2002.

Considerato che si tratta di un prodotto deperibile il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive ha emesso un'ordinanza di convalida del sequestro e, constatata l'idoneità al consumo, ha autorizzato di devolvere in beneficenza la merce indicando nella stessa ordinanza alcuni Enti Caritativi. Le arance consegnate alla Caritas diocesana di Palermo che le ha destinate a "La Panormitana" società cooperativa sociale e braccio operativo della stessa Caritas Diocesana . Gli agrumi (arance rosse e bionde) sono stati destinati al centro San Carlo e Santa Rosalia mensa diocesana. I frutti verranno distribuiti sia durante il pranzo che come asporto individuale per tutti gli ospiti che usufruiscono del servizio mensa. Inoltre una parte del quantitativo donato verrà utilizzato durante i laboratori di cucina attraverso la realizzazione di marmellate, con la partecipazione degli ospiti del polo diurno e notturno e degli ospiti mensa gestito dai volontari Caritas del centro San Carlo e Santa Rosalia. (ANSA).