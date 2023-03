Scuola: nasce Rete istituti centro storico di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 28 MAR - Le scuole del centro storico aderenti alla rete Al Qazar si presenteranno alla città di Palermo, giovedì 30 marzo alle ore 10:00 presso il teatro Biondo di Palermo, in occasione della premiazione del concorso di poesia "poeticamente giovani, sul Cassaro la poesia". Saranno presenti i dirigenti Scolastici delle scuole della Rete; Andrea Tommaselli, Nautico Gioeni Trabia; Sergio Picciurro, V. Ragusa e Kiyohara -F. Parlatore; Domenico Di Fatta, Regina Margherita; Simonetta Calafiore, Benedetto Croce; Mariangela Ajello, Vittorio Emanuele II; Francesco Paolo Camillo, scuola sec. di I grado Giovanni Verga; Concetta Giannino, Convitto Nazionale (scuola capofila).

La manifestazione sarà l'occasione per presentare la Rete con i suoi obiettivi e i principi su cui si è costruita. Il concorso ha coinvolto gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del centro storico. La giuria, presieduta dal Dirigente scolastico Domenico Di Fatta, è stata composta da un docente di ogni scuola della Rete. La premiazione prevede tre categorie di studenti appartenenti alle scuole secondarie di primo e secondo grado divise in biennio e triennio. Verranno premiati i giovani poeti di tutte e sette le scuole Prima classificata in assoluto la poesia "La mia città", di Priscilla Barbaro, dell'Istituto "Regina Margherita.

Le scuole che fanno parte della Rete coprono un territorio che va da Porta Felice a Porta Nuova proprio la culla del percorso arabo normanno e dove 10mila studenti hanno la possibilità di crescere e confrontarsi con il territorio. Il concorso di poesia è il primo di una serie di iniziative congiunte che le scuole metteranno in campo, prossimo appuntamento sarà la partecipazione alla Via Dei Librai con delle attività di service Learning create proprio dagli studenti della Rete. (ANSA).