Sanità: Volo, sui laboratori privati proposte percorribili

(ANSA) - PALERMO, 28 MAR - "L'incontro di oggi con i rappresentanti dei laboratori privati convenzionati si è svolto con la massima franchezza su tutte le questioni da affrontare.

Abbiamo portato sul tavolo delle proposte che sono percorribili relativamente alle risorse che sono attualmente a nostra disposizione per il 2022 e per il 2023. I sindacati ci hanno consegnato una controproposta che verificheremo nei prossimi giorni. Il tavolo è stato aggiornato e ci rivedremo tra otto giorni. L'incontro si è svolto in un clima di grande correttezza e siamo fiduciosi che una soluzione condivisa si possa trovare".

Lo dice l'assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, al termine della riunione con i rappresentanti sindacali dei laboratori e degli ambulatori privati convenzionati. (ANSA).