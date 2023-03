Ponte Stretto: Occhiuto, 'mai fatto tanto per realizzarlo'

(ANSA) - PALERMO, 27 MAR - "Del Ponte non si è mai parlato tanto e soprattutto non si è mai fatto tanto realmente per realizzarlo. Credo che questa sarà una grande infrastruttura capace di attrarre altre infrastrutture. Ai teorici del benaltrismo andrebbe ricordato che quando si doveva fare l'autostrada del Sole, molti dicevano 'questi sono matti, pensano all'autostrada e mancano le strade'".

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a margine del convegno "Il Ponte sullo Stretto, una sfida necessaria", in corso al teatro Massimo di Palermo.

"Il ponte quindi servirà anche a migliorare il livello di infrastrutture della Calabria e della Sicilia, anche perché non può rimanere una cattedrale nel deserto", ha concluso. (ANSA).