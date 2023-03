Mostre: 'Terremoti d'Italia',inaugurazione a Catania il 17/3

(ANSA) - CATANIA, 15 MAR - Sarà inaugurata il 17 marzo, alle 11, la mostra itinerante 'Terremoti d'Italia', che a Catania è stata allestita nel piazzale delle Carrozze di Villa Bellini. Nel capoluogo etneo si svolgerà la prima "tappa", che si concluderà il 7 aprile, delle tre iniziative in calendario.

L'allestimento sarà riproposto prima in piazza Unità d'Italia a Palermo (dal 17 aprile al 6 maggio) e a Tre fontane di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani (dal 12 maggio al 9 giugno 2023). All'inaugurazione a Catania parteciperà il capo dipartimento della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, che ha voluto la mostra itinerante inserendola nell'ambito delle attività previste dalla campagna di sensibilizzazione e informazione alla cittadinanza "2023 anno della prevenzione sismica in Sicilia". Ci saranno anche il prefetto Maria Carmela Librizzi, il commissario straordinario del Comune, Piero Mattei, ed i funzionari e i tecnici del dipartimento nazionale di Protezione civile che curano la realizzazione dell'iniziativa. L'obiettivo: della mostra è capire cos'è il terremoto e cosa si può fare per ridurne le conseguenze in chiave di resilienza e capacità di risposta da parte di una comunità all'evento catastrofico. Per prenotare la visita gratuita alla mostra, ospitata da una Tendostruttura di 600 metri quadrati, occorre compilare il forum online al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mostra-terremoti-ditalia-c atania-17-marzo-7-aprile-570526358697 (ANSA).