Bapr: ok cda a bilancio, sale monte dividendi 2022

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Il cda della Banca Agricola Popolare di Ragusa ha approvato il progetto di bilancio consolidato per l'anno 2022 e convocato l'Assemblea dei Soci per il 15 aprile 2023. Lo si legge in una nota econdo cui il monte complessivo dei dividendi riconosciuto ai Soci nel corso del 2023 ammonterà a 21,4 milioni "il più alto della storia della Banca, con un positivo incremento dell'8,5% rispetto all'ammontare complessivamente riconosciuto nel 2022" Per il presidente del Consiglio di Amministrazione "L'esercizio 2022 è il frutto di una crescita strutturata e organica, conservando una solidità patrimoniale tra le più alte nel settore bancario italiano. Il supporto attivo all'economia locale, il risultato d'esercizio, la prosecuzione dell'Operazione Lympha e il conseguente monte dividendi, il più alto della storia della Banca, confermano l'obiettivo principale del nostro Istituto: creare, con costanza e sostenibilità, valore per il territorio". (ANSA).