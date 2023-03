Mostre: immagini e sculture esplorano femminilità a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 14 MAR - "Dialogo sensoriale sulla femminilità" è il titolo della mostra con le foto di Angela Galante e le sculture di Giovanna Orlacchio che sarà inaugurata venerdì 17 marzo a Palermo, a partire dalle 18:30, negli spazi di Area in via Schiavuzzo 65, nei pressi di Piazza Rivoluzione.

Una ricerca sul corpo della donna che viene esplorato attraverso diverse forme artistiche. Angela Galante con la vista, usa una lente che indaga si avvicina e allo stesso tempo filtra e protegge dall'oscenità. Giovanna con il tatto, usa le mani, rimodella parti anatomiche nevralgiche, riparandole da possibili offese. Una femminilità mantenuta casta, pur nel desiderio di disvelare l'intimità. Una donna che costantemente deve preservare il proprio corpo da qualsiasi atto volontario o innocente possa procurarle una ferita. E così nelle foto della Galante i nudi non hanno un volto, la bellezza col nome diventerebbe una colpa. E nelle sculture della Orlacchio il corpo diventa vulnerabile , sede di violazioni che solo la consapevolezza di sè può curare. Di contro il volto non nasconde ma si offre allo sguardo rivelandosi. Ognuno vi riconosce i segni di una storia che potrebbe essere la propria.

Angela Galante, che ha già al suo attivo diverse mostre, è una fotografa da sempre spinta dal desiderio di scrutare e cogliere i significati celati dietro l'apparenza . L'obiettivo è il mezzo che l'avvicina a ciò che lei cerca e la fotografia il modo per ridonarlo agli altri. Giovanna Orlacchio: ormai da tempo coniuga arte e arterapia per ridisegnare un nuovo significato all'esistenza. (ANSA).