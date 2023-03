Migranti: a Pozzallo naufraghi originari del Bangladesh

(ANSA) - PALERMO, 13 MAR - In arrivo a Pozzallo la motonave 'Froland' che ha a bordo i 17 sopravvissuti al naufragio avvenuto ieri davanti alla Libia con 30 dispersi. Il mercantile, che batte bandiera caraibica di Antigua & Barbuda, si fermerà in rada e i superstiti saranno prelevati dalle motovedette della Guardia Costiera e trasferiti a terra. Secondo quanto si è appreso i migranti sarebbero tutti originari del Bangladesh. In porto si sta predisponendo anche la macchina dell'accoglienza con il personale dell'Asp e della Croce Rossa e il medico dell'Usmaf. (ANSA).