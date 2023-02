Pallamano: Serie A Gold; Teamnetwork Albatro-Bolzano 30-24

(ANSA) - SIRACUSA, 11 FEB - Prima vittoria per la Teamnetwork Albatro sotto la gestione del nuovo allenatore Rodolfo Jung. I siracusani hanno battuto il Bolzano per 30-24 bissando il successo dell'andata. Primo tempo senza errori da parte della squadra di casa che riesce a costruire la vittoria puntando su tattica e intensità non sbagliando nulla sotto porta e approfittando dei tanti errori degli ospiti. Il Bolzano prova a rimettersi in gioco nel secondo tempo portandosi fino a due gol di svantaggio dai siracusani che però reagiscono per tempo rimettendo un margine di sicureza fra sè e gli avversari.

"Senza cuore e testa non si può giocare a pallamano - ha commentato a fine partita il tecnico argentino Rodolfo Jung - Abbiamo giocato un buon primo tempo, isolando Turkovic, uno dei loro uomini migliori. Siamo rimasti concentrati e abbiamo tenuto un'ottima intensità fino al termine. Sono due punti importanti.

Sto conoscendo meglio il campionato italiano e i ragazzi stanno crescendo partita dopo partita". (ANSA).