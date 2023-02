Mini serra indoor canapa indiana a casa, arrestata a Catania

(ANSA) - CATANIA, 09 FEB - Una donna di 48 anni è stata arrestata dai carabinieri a Catania perché, nella casa che divideva con il figlio 19enne, aveva una mini serra con sei vasi con piante di cannabis e circa 950 grammi di marijuana suddivisi in 12 confezioni. Deve rispondere di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione nell'abitazione i carabinieri hanno anche sequestrato due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga, concimi e 400 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. La donna è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto. (ANSA).