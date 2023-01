Pistola, munizioni e droga in stalla, due arresti a Catania

Un giovane di 29 anni ed uno di 19 sono stati arrestati dai carabinieri a Catania dopo il ritrovamento di una pistola, di alcune munizioni e di droga nella stalla del quartiere Picanello di proprietà del primo e di alcune dosi di marijuana nell'abitazione del secondo. Nella stalla del 29enne i militari hanno sequestrato una pistola Beretta calibro 7,65 con il caricatore inserito ed il colpo in canna - risultata poi rubata nel 2014 a Rosolini - 28 proiettili dello stesso calibro, il calciolo di un fucile da caccia, altre munizioni di vario calibro, 15 involucri contenenti complessivamente 150 grammi di marijuana e due bilancini di precisione. La pistola era nascosta sotto il mangime per gli animali. In casa del 19enne, in via Donizetti, hanno invece sequestrato sette dosi di marijuana confezionate per la vendita al dettaglio. Il 19enne è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; il 29enne di ricettazione e di detenzione abusiva di arma e munizionamento. L'operazione è stata compiuta dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, che sono intervenuti in seguito ad una segnalazione telefonica con la quale un ignoto interlocutore aveva indicato la stalla, in via Monterotondo, come il luogo ove sarebbero state nascoste armi e droga.

La pistola è stata scoperta durante una perquisizione della stalla alla presenza del proprietario, che aveva avvisato telefonicamente il 19enne, giunto nel momento in cui i carabinieri hanno trovato le munizioni e la droga. Poi i militari hanno esteso i controlli in casa del 19enne.

La pistola sarà inviata al Ris di Messina per i necessari esami di laboratorio al fine anche di verificarne il suo eventuale utilizzo in episodi delittuosi.

I due arrestati sono stati posti a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto, disponendo per il 29enne la permanenza in custodia cautelare nel carcere di Piazza Lanza. (ANSA).