Comuni: a Canicattini Bagni banda musicale con 152 anni storia

(ANSA) - CANICATTINI BAGNI, 18 GEN - Pace, fratellanza, inclusione e amicizia tra i popoli: è il messaggio che attraverso il linguaggio universale della musica arriva da Canicattini Bagni (Siracusa) con i suoi raduni bandistici internazionali che giungeranno quest'anno alla loro 40/a edizione. La manifestazione, che si svolge in estate, è legata alla passione e all'amore di intere generazioni di canicattinesi e alla loro anima identitaria con una banda musicale che ha 152 anni di storia e l'attivissima scuola di musica 'A. Basile' e da alcuni anni anche con l'Istituto comprensivo 'G. Verga' della città ad indirizzo musicale, che fanno di Canicattini Bagni la 'Città del Liberty e della Musica'. Nove le bande che hanno partecipato alla 39/ma edizione, occasione anche per assegnare alcuni riconoscimenti a giornalisti che si occupano di informazione sul territorio. Il direttore di 'Una Marcia in più', il giornale del 'Corpo bandistico Città di Canicattini Bagni' Paolo Amato ha premiato il giornalista Gaetano Guzzardo, responsabile della comunicazione del Comune per la "competenza, professionalità ed equilibrio" e "per avere seguito e divulgato in ogni occasione le attività svolte dalla banda di Canicattini Bagni". E' una manifestazione strategica per il nostro territorio - dice il sindaco Paolo Amenta - gli obiettivi erano quelli di far tornare il raduno ai fasti di una volta dopo questi due anni di fermo per l'emergenza pandemica e di internazionalizzarne i contenuti. Grazie al lavoro del Consiglio di amministrazione, con l'amministrazione comunale, l'assessorato alle attività musicali e tutta la macchina tecnico-amministrativa del Comune, che ringraziamo assieme alle forze dell'ordine e alla Polizia municipale, queste mete, come dimostrano le presenze e gli apprezzamenti del pubblico, sono state pienamente raggiunte". "Il quarantennale del 2023 - ha aggiunto - deve sempre più allargare i suoi orizzonti nel mondo.

La musica è una straordinaria messaggera ed una grande opportunità per Canicattini Bagni ed il territorio ibleo e per i nostri giovani che sempre più si perfezionano, partendo dalle nostre scuole e dall'esperienza della banda nei vari conservatori per trasferire questa passione e identità in Europa e nel mondo". (ANSA).