Rogo in casa nella notte, morto disabile nel Palermitano

Un disabile di 58 anni, Agostino Tortorici, è morto in un incendio divampato la notte scorsa nel suo appartamento, al primo piano di un edificio di Terrasini, nel Palermitano. In casa c'era un badante che non è riuscito a soccorrerlo. L'allarme è stato dato ai vigili del fuoco intorno alle 2. Il fumo e le fiamme in pochi minuti hanno l'intero immobile e non c'è stato nulla da fare per poterlo raggiungere la camera da letto dove si trovava l'uomo. Le operazioni di spegnimento del rogo e di bonifica dell'appartamento si sono concluse all'alba. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri che indagano. l corpo carbonizzato del 58enne disabile è stato trovato dai vigili del fuoco sul suo letto di casa. A tentare di soccorrerlo è stato il badante che lo assisteva e che era nell'abitazione quando è divampato il rogo. E' entrato in stanza e ha cercato di spegnere le fiamme, ma senza successo. L'incendio è divampato nella centralissima e frequentatissima piazza Duomo. Qualcuno si è arrampicato e ha cercato di soccorrere chi aveva bisogno di aiuto. Tentativo anche questo vano. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio, ma l'uomo era già deceduto. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Il 58enne era sposato ed aveva una figlia piccola che, al momento dell'incendio, non erano però a casa.

"Agostino Tortorici era un uomo per bene, una brava persona, un amico di tutti. Era molto conosciuto in paese anche per come da tanti anni combatteva la sua malattia con dignità. E' un momento di estremo dolore per l'intera comunità, esprimo vicinanza alla famiglia". Lo afferma il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, sul 58enne disabile morto nell'incendio della sua abitazione. Sono ancora in corso i rilievi per accertare le cause del rogo. Sul posto sono presenti i carabinieri della compagnia di Carini che indagano e i tecnici dei vigili del fuoco