Cc sequestrano 42 gr cocaina e 810 marijuana, due arresti

(ANSA) - CATANIA, 14 GEN - Carabinieri della squadra Lupi del nucleo Investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza due catanesi di 24 e 33 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un apposito servizio antidroga nel rione Monte Po, in due locali in loro uso, militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato, complessivamente 42 grammi di cocaina, 810 grammi di marijuana, tre bilance di precisione, materiale per il confezionamento di 'dosi' e 590 euro ritenuti provento dello spaccio.

L'arresto del 24enne e del 33enne, già noti alle forze dell'ordine per pregresse specifiche vicende giudiziarie, sono convalidati dell'autorità giudiziaria che ha disposto la loro permanenza in custodia cautelare in carcere. (ANSA).