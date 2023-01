Cinema: "Il teorema della felicità" approda a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 13 GEN - "Il teorema della felicità" approda al cinema, dopo la presentazione ufficiale al Festival di Cannes nell'edizione di quest'anno. Una sceneggiatura scritta e diretta dal giovane regista Luca Fortino, con Orio Scaduto, Antonio Tancredi Cadili, Anna Attademo, Francesco Russo e con la partecipazione di Andrea Tidona. La storia è quella di un bambino che, nel periodo del primo lockdown, impaurito dal rischio della perdita del nonno a cui è morbosamente legato, inventa a modo suo una strategia per salvare tutti i nonni del quartiere. Un film che parla di felicità, che rilancia i valori della famiglia e che riporta la dovuta attenzione sulla classe degli anziani.

"Il teorema della felicità" è una coproduzione Canada Italia fra la maggioritaria Odflix e la Dorado Pictures. Un cast quasi totalmente palermitano, a eccezione dell'attrice coprotagonista e produttore maggioritario, Marie Ange Barbancourt, l'attore francese Dimi De Delphes e l'attore romano Roberto Attias. L'opera cinematografica ha già ottenuto alcuni riconoscimenti fra cui: "Gold Award Future Film" e "Gold Award Director Future film" all'Hollywood Gold Award; "Best of Fest", "Best Screenplay Future" e "Best Child Actor" (quest'ultimo ottenuto dal piccolo talento siciliano Antonio Tancredi Cadili) al San Diego Movie Awards; "Best future film" al Tokyo International Monthly Film Festival; infine, "Best future film" al Cinematic European Film festival.

Mercoledì 1 febbraio si terrà la première mondiale del film a Montreal, in Canada, evento che sarà ripetuto in Italia, nella città ove il film è stato ambientato, ossia Palermo. A ospitare la manifestazione, giovedì 9 febbraio, sarà la "Fondazione Sicilia", nel Palazzo Branciforte. Alla première italiana saranno presenti il regista e sceneggiatore Luca Fortino, gli attori principali del film, il presidente della Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore, e diversi rappresentanti istituzionali della città e della Regione Sicilia. Il film sarà poriettato a Palermo il 23 e 25 febbraio (spettacolo unico giovedì alle ore 17.30 e sabato alle ore 18.30) al cinema Rouge et Noir, in piazza Giuseppe Verdi, prima della distribuzione ordinaria. (ANSA).