Scarica 21 sacchi rifiuti speciali, multato a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 11 GEN - Un palermitano di 44 anni, residente a Monreale, è stato multato dagli agenti del nucleo tutela e decoro della polizia municipale di Palermo perché sorpreso a conferire 21 grossi sacchi contenenti materiali speciali. L'uomo, che stava scaricando dal suo furgone scarti provenienti da attività di ristorazione, in via Montepellegrino, era privo dei documenti per il trasporto rifiuti e non iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali. E' stato sequestrato il mezzo. (ANSA).