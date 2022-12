Mostre: L'eros di Raniero Alliata a Villa Piccolo

(ANSA) - PALERMO, 26 DIC - Una mostra di dipinti e disegni di Raniero Alliata di Pietratagliata, dal titolo "L'Eros di Raniero Alliata - positure itifalliche", insieme a fotografie di Melo Minnella, sarà inaugurata domani martedì 27 dicembre alle ore 17.30, nel centro Culturale "Bent Parodi di Belsito" di Villa Piccolo a Capo d'Orlando. La mostra è organizzata dalla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, con il contributo dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. Le opere esposte, tempere e disegni di Raniero Alliata, che rimarranno esposte a Villa Piccolo, conducono lo spettatore in un viaggio alchemico, alla scoperta di sé, attraverso la sessualità: individui raffigurati con corpi androginici rappresentano l'unione degli opposti, l'espansione illimitata delle proprie capacità, l'equilibrio cosmico e spirituale del maschile e del femminile in un unico individuo.

Diversi disegni e tempere in mostra sono praticamente inediti e non sono mai stati esposti prima, ad eccezione di una selezione di queste opere che era stata proposta al pubblico dieci anni fa, a Messina, nella mostra "Gli ultimi Gattopardi". Nel corso dell'incontro verrà presentata l'opera editoriale contenente le opere di Raniero Alliata, principe di Pietratagliata e alcuni ritratti fotografici di Melo Minnella. L'evento sarà l'occasione per ringraziare e commemorare Franz Riccobono, scomparso il 16 marzo di quest'anno. Riccobono, prestigioso studioso, raffinato divulgatore, impegnato attivamente da oltre un cinquantennio nella valorizzazione e nella tutela della storia, dell'arte e delle tradizioni siciliane, faceva parte del Comitato Scientifico della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella e le opere di Raniero Alliata sono state da Lui raccolte e donate alla Fondazione Piccolo.All'iniziativa saranno presenti il Presidente della Fondazione Andrea Pruiti Ciarello; Alberto Samonà, giornalista e scrittore, ex assessore regionale dei Beni Culturali, che nel suo ruolo istituzionale aveva fortemente voluto l'organizzazione di questa mostra; la vedova di Franz, Carmen Riccobono, con la nipote Giulia Simone; la direttrice del Festival NaxosLegge Fulvia Toscano. (ANSA).