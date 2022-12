Calcio: Palermo; Corini, contro la Spal pareggio giusto

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Il pareggio è giusto per come è andata la partita, sia noi che la Spal abbiamo provato a superarci fino all'ultimo secondo regalando spettacolo nonostante un campo bagnato". Così l'allenatore del Palermo Eugenio Corini al termine della partita pareggiata dai rosanero sul campo della Spal per 1-1. A Ferrara il Palermo era andato sotto per effetto della rete di Biagio Meccariello in avvio di partita, poi il pareggio di Matteo Brunori alla mezzora.

Prima della partita nel ritiro della squadra rosanero era arrivata la notizia della morte del padre del difensore del Palermo Ionut Nedelcearu che ha deciso di giocare nonostante il lutto. "Ha una forza straordinaria - ha detto del suo difensore Corini - Abbiamo parlato con lui dandogli la possibilità di tornare a casa. Ha scelto di restare onorando la memoria del papà, gli siamo vicini e gli facciamo i complimenti".

A proposito del rendimento della sua squadra Corini è soddisfatto. "Negli ultimi due mesi leggiamo meglio le fasi di gioco - ha detto - appoggiando bene il nostro bomber Brunori.

Siamo alla ricerca di qualche gol da altri suoi compagni ma c'è una crescita costante. Questo risultato ci dà continuità in vista di due gare contro due grandi squadre come Cagliari al Barbera e Brescia fuori casa. La ricerca del miglioramento è continua, a me è piaciuta la determinazione della squadra e come ha reagito alla difficoltà dello svantaggio. Torno da Ferrara con aspetti positivi. Stiamo crescendo collettivamente e sviluppando tattica individuale tra smarcamenti e capacità di puntare la porta. Pensiamo a chiudere al meglio il girone d'andata". (ANSA).