A Palermo Festival energie alter-native, domani Radiodervish

(ANSA) - PALERMO, 09 DIC - Prosegue a Palermo il Festival energie alter-native (si chiuderà domenica), che tramite la cultura e l'informazione promuove ormai da quindici anni l'uso delle energie rinnovabili. Quest'anno la manifestazione grazie al finanziamento del Comune di Palermo attraverso il bando Periferie del Fus sposta il suo baricentro tra Cruillas e il Cep con vari appuntamenti per scoprire il quartiere e le associazioni che ospitano il festival che anni ormai insistono e resistono quotidianamente rivitalizzando il tessuto sociale del territorio. Da sempre il Festival si occupa di portare in città concerti di world music, un genere musicale di contaminazione fra elementi di musica popolare e musica tradizionale. Gruppo di punta di questa decima edizione sono i Radiodervish, in concerto a Terra Franca di via Trabucco 198 domani alle 15. il Festival si aprirà alle 11 l'inaugurazione delle scenografie create durante il laboratorio creativo e una visita guidata a Terra Franca con gli operatori del progetto. Alle 13 chiunque vorrà potrà pranzare all'aperto sul prato in modalità pic nic. (ANSA).