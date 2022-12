Ue all'Italia, prepari bene il progetto Ponte, ci sarà gara

(ANSA) - BRUXELLES, 06 DIC - "E' importante che il governo italiano non abbia fretta e presenti un progetto" per il Ponte sullo Stretto di Messina "molto ben fatto. E lo dico perché c'è molta concorrenza" tra i Paesi Ue "per ottenere i soldi della Connecting Europe Facility (Cef), abbiamo molte domande e progetti molto importanti in tutta Europa". Lo ha detto la commissaria europea per i Trasporti, Adina Valean, in un'intervista all'ANSA.

"Per avere un rating ottimo e una posizione competitiva, il progetto deve essere solido. Non consiglierei dunque" all'Italia "di fare in fretta, quanto piuttosto di fare un'ottima proposta", ha evidenziato. (ANSA).