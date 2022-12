Scossa di terremoto 4.6 al largo delle Eolie, avvertita a Messina

Un terremoto di magnitudo 4.6 è stato registrato dall'Ingv alle 8.12 a 3 km di profondità nel mare delle Eolie, a Sud di Vulcano. La scossa è stata avvertita dalle persone in tutta la provincia di Messina e nel capoluogo. Non si registrano danni. Alle 8.18 un'altra scossa è stata registrata sempre a largo delle Eolie con magnitudo 2.

Una porzione di costone a causa della scossa sarebbe franato a Lipari, in località Valle Muria.



Le scosse alle Eolie sono state precedute e seguite da altri due terremoti nel Tirreno meridionale, tra le isole e la Calabria, con magnitudo 2.6 e 2.9 . In seguito all'evento sismico la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile.



Dalle prime verifiche effettuate, l'evento - con epicentro localizzato sull'isola di Vulcano - risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni.