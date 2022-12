Fi: Schifani, amareggiato per divisioni partito in Sicilia

(ANSA) - CATANIA, 04 DIC - "Sono amareggiato per questa divisione del partito in Sicilia. Mi auguro che rientri. Ci dispiace ma non intendo farmi distrarre. Non c' è dubbio che all'interno di Fi c'è un problema strutturale, ma io ritengo di avere fatto delle buone scelte anche nella individuazione della giunta". Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani parlando della divisione di Fi in Sicilia con Gianfranco Miccichè alla Festa Tricolore di Catania. "Ho seguito dei criteri secondo me di buon senso. Ho guardato questo aspetto, sto attuando il nostro programma e non vi è dubbio che dentro Fi Sicilia un problema esiste", ha aggiunto. (ANSA).