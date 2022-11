Lancia molotov contro escavatore, arrestato da carabinieri

(ANSA) - ALCAMO, 17 NOV - Avrebbe lanciato una molotov contro un escavatore di una ditta di movimento terra ad Alcamo. E' l'accusa contestata a 45enne che è stato arrestato da carabinieri del comando provinciale di Trapani. Determinanti per le indagini anche le immagini di videosorveglianza che riprendono l'uomo mentre effettua prima un sopralluogo e poi scaglia la bottiglia incendiaria. Sono in corso indagini per chiarire il movente del gesto. L'uomo si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Trapani, su richiesta della procura. (ANSA).