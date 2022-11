Migranti: 78 giunti a Pozzallo, salvati da Guardia costiera

(ANSA) - RAGUSA, 14 NOV - Sono sbarcati a Pozzallo, poco dopo le 6,30, i 78 migranti soccorsi dalla Guardia costiera in due interventi a circa 40 miglia da Portopalo di Capo Passero. Sono tutti uomini - tra loro due minori - e uno è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore-Baglieri di Modica per sospetta tromboflebite.

Sono 1.289 i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa.

Nell'isola ieri ci sono stati nove sbarchi con un totale di 300 persone arrivate. Per alleggerire la struttura, che può ospitare 389 persone, la Prefettura di Agrigento ha disposto per oggi il trasferimento di 600 ospiti a Porto Empedocle: circa 450 stamattina saranno imbarcati sul traghetto Veronese, altri 150 saranno trasferiti con una motovedetta. (ANSA).