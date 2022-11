Viabilità: voragine in Corso Finocchiaro Aprile a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 12 NOV - Una voragine si è aperta in Corso Finocchiaro Aprile a Palermo a causa del cedimento della fognatura. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e i tecnici dell'Amap che hanno chiuso al transito la strada per evitare incidenti.

"I vertici dell'Amap, per cercare di limitare i gravi disagi per le numerose attività presenti in uno degli assi viari più importanti della città - ha detto il consigliere comunale Ottavio Zacco - hanno provveduto ad organizzare l'intervento di scavo con la ditta appaltatrice per lunedì mattina, al fine di eliminare questo grave disagio e ripristinare la viabilità della zona, prima possibile". (ANSA).