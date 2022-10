Sanità:Nursind, al Civico infermieri usati come traslocatori

(ANSA) - PALERMO, 27 OTT - "Infermieri come traslocatori". E' quanto denuncia Aurelio Guerriero, segretario del Nursind Palermo. È successo all'ospedale Civico dove il reparto di Pneumologia era stato trasferito al padiglione 4 durante la pandemia, adesso è stato riportato nei locali iniziali, considerato anche il calo dei ricoveri. Oltre a una ditta specializzata, al trasloco hanno collaborato gli infermieri attraverso mezzi di emergenza come barelle e lettini.

"I colleghi sono sempre ben disponibili a collaborare e dare una mano alla struttura in cui lavorano - aggiunge il segretario - Certo, tutto si sarebbero aspettati meno che improvvisarsi trascolori, attività importante ma che nulla ha a che vedere con la professione infermieristica. Tra l'altro si tratta dell'ennesimo trasferimento del reparto e non vorremmo che tra qualche settimana venga richiesto nuovamente il nostro intervento. Una circostanza che dimostra quanto sia fondamentale potenziare la sanità sotto tutti i punti di vista senza mai dimenticare il ruolo di primo piano nell'assistenza svolta dagli operatori sanitari". (ANSA).