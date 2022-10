Veltroni, racconto La Torre e la sua integrità

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - C'è un anniversario: sono trascorsi 40 anni dal 30 aprile del 1982, giorno in cui il segretario regionale del PCI in Sicilia, il palermitano Pio La Torre, viene freddato insieme con il suo autista e amico Rosario Di Salvo per mano di un commando mafioso in moto. In Parlamento aveva proposto una legge che introduceva per la prima volta il reato di associazione mafiosa ed una norma che prevedeva la confisca dei beni ai mafiosi. Nel titolo 'ORA TOCCA A NOI' c'è tutto il senso del film documentario di Walter Veltroni, che sarà presentato in anteprima come Special Screening alla Festa del Cinema di Roma (13-23 ottobre). Capire un uomo integro, raccontarne l'esempio alle giovani generazioni, far conoscere la storia di un'esistenza esemplare, interamente dedicata all'impegno civile e alla lotta alla mafia, cominciata a fianco dei braccianti, dipingendo il ritratto di un uomo intenso, schivo, determinato, 'è' il senso del film.

"Conoscevo da anni Pio e gli volevo bene. Occuparmi della sua vita e dell'assassinio suo e di Rosario di Salvo è un onore e una grande responsabilità. Con la collaborazione dei suoi figli Franco e Filippo e dei suoi tanti amici e compagni abbiamo cercato di ricostruire la vita di un dirigente della sinistra, di un uomo che non ha mai smesso di combattere mafia e poteri forti, che ha aiutato il paese a comprendere e combattere il sistema mafioso", ha detto Walter Veltroni.

La vita di Pio La Torre nel documentario è raccontata attraverso il materiale d'archivio e le interviste originali che si alternano alle immagini che ricostruiscono gli anni della sua infanzia e della sua giovinezza. Tra le testimonianze quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e poi Giuseppe Tornatore, il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, l'ex capo della Squadra Mobile di Palermo Francesco Accordino, la figlia di Rosario Di Salvo, Tiziana di Salvo, e il figlio di Pio, Franco La Torre.

Prodotto da Gianluca Curti e Santo Versace per Minerva Pictures, insieme a Rai Documentari e Luce Cinecittà, con il contributo di Rai Teche, realizzato da Minerva Pictures, Ora tocca a noi - Storia di Pio La Torre sarà in onda in una prima serata firmata Rai Documentari prossimamente su Rai3. (ANSA).