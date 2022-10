Industria: Gruppo Eht investe 35 mln, riapre Cesame Catania

(ANSA) - CATANIA, 01 OTT - Con un investimento da 35 milioni di euro sarà riqualificato a Catania l'ex stabilimento di sanitari della Cesame, fallita nel 2009, per realizzare un 'Villaggio dell'Innovazione' e della creazione di impresa da oltre 20mila mq. Ad annunciarlo è il presidente del Gruppo Eht, Emanuele Spampinato, nato nel capoluogo etneo, a capo di un gruppo che riunisce fino ad oggi 60 pmi innovative in tutta Italia per un fatturato aggregato di 270 milioni di euro, 2.300 professionisti e oltre 170 sedi lungo la Penisola. Il progetto vedrà la luce tra un anno e mezzo circa, mentre lo studio di fattibilità sarà già pronto nel prossimo mese di novembre.

"Un progetto ambizioso e complementare all'Harmonic Innovation Hub di Catanzaro, del quale siamo partner, - afferma Spampinato - e che stiamo portando avanti anche grazie al grande impegno dei partner di Harmonic come Entopan, Genesys Group, Azimut, Gigroup, Plug'n Play, Deloitte e Fbk. L'obiettivo è la riapertura dello stabilimento Cesame di Catania con gli ex dipendenti come proprietari, che torneranno a creare i tradizionali prodotti Cesame, ma con una linea produttiva che rappresenterà la fabbrica di test e innovazione di EHT garantendo così un altissimo livello di innovazione. Siamo orgogliosi di poter contribuire alla rinascita di Cesame dimostrando che l'innovazione è oggi il fattore chiave anche per l'industria tradizionale". "Il gruppo EHT, che permette alle realtà associate di essere protagoniste sul mercato del software e servizi a livello nazionale - afferma una nota - vuole creare a Catania un punto di riferimento per pmi e startup del mondo dell'innovazione, con l'obiettivo di attirare partner di livello internazionale come Plug & Play - tra i più grandi incubatori di imprese al mondo - che già opera nell'Harmonic Hub di Catanzaro, e di creare e formare i nuovi professionisti del mondo Ict. Nel nuovo centro di Catania verranno realizzati laboratori di ricerca di alto livello innovativo con utilizzo e risultati a disposizione di tutte le aziende dell'ecosistema".

"La Sicilia e Catania in particolare - conclude - hanno grandi potenzialità di crescita e lo dimostrano i recenti investimenti di grandi gruppi". (ANSA).