Sicilia: affluenza top a Contessa Entellina, quasi l'80%

(ANSA) - PALERMO, 26 SET - E' Contessa Entellina (e non Petralia Soprana) il Comune dove si è registrata l'affluenza più alta in Sicilia per il voto alle Politiche, quasi l'80% (per la precisione il 79,18%). A fare da traino nel comune di origine arbresh, la comunità albanese, è stata certamente la candidatura alle regionali nelle liste del Pd del sindaco Leonardo Spera, che è anche presidente di Anci Sicilia giovani. (ANSA).