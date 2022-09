Canottaggio: pioggia di ori per Italia, 5 titoli Mondiali

(ANSA) - RAČICE, 23 SET - Cominciano alla grandissima per l'Italia le giornate di finali dei Mondiali di canottaggio a Racice, in Repubblica Ceca. Oggi erano in programma le gare che assegnavano medaglie nelle specialità non olimpiche e l'Italia ha portato a casa ben cinque ori. Il primo acuto è stato quello dei siciliani Alessandro Durante e Giovanni Ficarra nel due senza pesi leggeri: la coppia azzurra ha condotto la prova fin da subito, mantenendo sempre tra i due e i tre secondi di vantaggio e chiudendo in 6.47.69. Al secondo posto gli ungheresi Bence Szabo e Kalman Furko, bronzo ai cechi Jiri Kopac e Milan Viktora (6.51.64).

Poco dopo è arrivato l'oro nella stessa gara ma al femminile, con Maria Zerboni e Samantha Premerl: quattro gli equipaggi in gara, con il duo delle italiane partite a razzo e alla fine primo davanti alle statunitensi Imsdahl-Tierney, argento, e alle tedesche Wolf-Hohoff, bronzo.

Successivamente è arrivata la vittoria di Gabriel Soares nel singolo pesi leggeri, che è riuscito nell'impresa di battere il grande favorito, il greco Antonios Papakonstantinou. L'azzurro, con una grande rimonta negli ultimi mille metri, lo ha beffato conquistando il titolo mondiale in 7.03.40 e rifilando al rivale due secondi. Terzo posto per lo sloveno Rajko Hrvat.

Il poker di medaglie d'oro è stato 'servito' dal due quattro di coppia pesi leggeri, con Antonio Vicino, Alessandro Benzoni, Niels Torre e Patrick Rocek primi davanti a Cina e Germania.

Successo dell'Italia, e pokerissimo di ori, grazie al primo posto anche delle donne nella stessa gara, con Ilaria Corazza, Giulia Mignemi, Silvia Crosio e Arianna Noseda che hanno agevolmente tenuto a bada gli Stati Uniti.

L'unica gara senza vittorie per l'Italia è stata quella donne singolo pesi leggeri, con Stefania Buttignon sesta, lontana dall'atleta che ha vinto, la romena Ionela Cozmiuc. (ANSA).