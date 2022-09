Migranti: a 2 settimane da primo soccorso,Humanity 1 senza porto

(ANSA) - ROMA, 19 SET - A quasi due settimane dal primo soccorso, la nave Humanity 1 si trova ancora senza parte al largo delle coste siciliane, con a bordo 398 migranti. "Le scorte - fa sapere la ong Sos Humanity - stanno finendo, anche i membri dell'equipaggio sono malati, il maltempo si avvicina.

Siamo particolarmente preoccupati per i 55 minori di età inferiore ai 13 anni e per i 110 minori non accompagnati". La legge del mare, aggiunge, "obbliga i centri di controllo ad assegnare immediatamente le persone soccorse in un luogo sicuro.

Abbiamo già fatto 18 richieste ma senza successo!". (ANSA).