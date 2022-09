Aidp Sicilia, Giovanni Lo Faro nuovo presidente

(ANSA) - PALERMO, 14 SET - Giovanni Lo Faro, area manager 'Gi Group Spa', è il nuovo presidente di Aidp Sicilia, associazione che riunisce chi opera in funzioni direttive, di responsabilità e di consulenza nell'area del personale di aziende e istituzioni pubbliche e private. Vice presidenti Dario Cera, hr manager Siciliacque spa, e Carmelo Pappalardo, vice dirigente area terza missione Unict.

"Il mio obiettivo - dice Lo Faro - è lavorare ancora e di più per favorire il networking associativo in tutto il territorio regionale con professionisti, imprenditori, enti datoriali, enti pubblici. Una rete di stakeholders che alimenta lo sviluppo di una strategia coerente e di valore e che contribuisca all'evoluzione di un nuovo livello culturale".

Del direttivo di Aidp Sicilia fanno parte anche Antonella Gallo, consulente del lavoro; Francesca Sammatrice, people and culture manager Unit Catania; Monica Cavicchioli, hr director di Fondazione Rosa dei Venti; Rossana Cassarà, avvocato giuslavorista.

Tra le priorità del nuovo direttivo ci sono il tema del merito come leva di sviluppo sostenibile per le aziende e più in generale del mercato; quello dei giovani e della valorizzazione delle loro competenze, dagli studi sino all'ingresso nel mondo del lavoro (soft skills, professioni emergenti, competenze tecnologiche/digitali, mismatch mercato lavoro, skill shortage); la promozione di iniziative supporto del "diversity engagement" ed all'innovazione aziendale volta all'inclusione. (ANSA).