Cinema: cortometraggio 'Un giorno in più', cameo Lucia Sardo

(ANSA) - PALERMO, 11 SET - Un giorno in più", il nuovo cortometraggio di Fabio Bagnasco, vedrà un cameo di Lucia Sardo nel ruolo di una donna dedita alla meditazione. Lo ha annunciato lo stesso regista che in questi giorni è impegnato nella produzione del film.

"Un giorno in più", prodotto da Eikona Film (prodotto da Giuseppe Gigliorosso, direttore di produzione Marco Lorusso) sarà disponibile sulla piattaforma WeShort con una diffusione internazionale.

"Sono felice della partecipazione di Lucia - ha sottolineato Bagnasco - alla quale mi lega un rapporto 'sottile' condiviso anche da altri amici, tra cui il compianto Franco Battiato, a cui renderemo omaggio all'interno della nostra storia con una scena carica di magia e di spiritualità".

Tra gli interpreti del cortometraggio, il cui soggetto è stato scritto da Fabio Bagnasco e Francesca Scaglione mentre la sceneggiatura porta la firma di Filippa Gracioppo, oltre a Lucia Sardo, Giuditta Jesu, Salvo Nereo Salerno, Sandro Vergato, Miriam Fricano, Tea Bruno, Giulia Lamberti, Natalia, Dario Frasca e Lorenzo Stagno. Le musiche sono firmate da Fabio Cinti con alcuni interventi sonori di Pierluigi Vitiello. Le animazioni digitali sono curate da Veronica Randazzo.

Il film ha il supporto di alcuni sponsor. (ANSA).