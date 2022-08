Incendi: vertice Prefettura Palermo, brucia ancora discarica

(ANSA) - PALERMO, 19 AGO - Vertice straordinario stamani in Prefettura, a Palermo, sull'emergenza incendi alla presenza dell'amministrazione comunale, con la polizia municipale, la Rap e la Protezione civile comunale, della Regione, dei vigili del fuoco e delle altre forze dell'ordine. I roghi divampati ieri nel quartiere di Borgo Nuovo sono stati spenti dai vigili del fuoco che hanno messo al sicuro i residenti e le loro abitazioni. Diversa è la situazione per le fiamme che hanno invaso la discarica di Bellolampo.

"L'incendio che ha colpito la discarica è ancora adesso in fase di spegnimento, grazie all'incessante lavoro dei vigili del fuoco, dell'esercito, anche con l'ausilio della Rap - dice il sindaco Roberto Lagalla - Anche gli altri focolai nelle zone di vegetazione cittadine sono fortunatamente in fase di spegnimento. La raccolta dei rifiuti non ha subìto rallentamenti e non è a rischio nei prossimi giorni".

Il sindaco sta lavorando per accelerare la rimozione della discarica che da anni si è accumulata in via Conte Federico (zona Forum-Brancaccio) che, trattandosi di rifiuti speciali, richiederà di ricorrere a procedure specifiche dettate dalla legge. "In attesa dei dati di Arpa sulla condizione dell'area, si invita la cittadinanza a mantenere la più opportuna prudenza", conclude il sindaco. (ANSA).