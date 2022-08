Sicilia:Di Paola (M5s),non sento Chinnici da primarie luglio

(ANSA) - PALERMO, 09 AGO - "Da quanto tempo non sento Caterina Chinnici? Dal 23 luglio, dalle primarie. Il vantaggio che avevamo rispetto al centrodestra è stato sprecato. Intanto Nello Musumeci si è dimesso, parlare di alleanza contro di lui non ha più senso. Ecco perché vogliamo parlare di programmi, purtroppo constatiamo il silenzio del Pd ma anche di Caterina Chinnici. La sua lista che fine ha fatto? Ci sono scadenze ben precise da rispettare, come la presentazione dei simboli". Lo dice il referente del M5s in Sicilia, Nuccio Di Paola. (ANSA).