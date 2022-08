Incendi e acquazzoni nel palermitano,fulmine colpisce albero

(ANSA) - PALERMO, 08 AGO - In provincia di Palermo i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di diversi incendi e nel soccorrere i residenti per i disagi causati da violenti temporali. I roghi sono divampati nella zona di Camporeale, e tra Partinico e Borgetto. Incendi anche lungo viale Regione Siciliana a Palermo. Forte pioggia è segnalata tra San Giuseppe Jato, Corleone e la zona a ridosso dell'agrigentino. Un fulmine a Palazzo Adriano ha colpito un albero che è andato in fumo. (ANSA).