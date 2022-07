Palermo: Castagnini, non più al centro del progetto

(ANSA) - PALERMO, 28 LUG - "Baldini è rimasto a Palermo per i grandi risultati che ha fatto, tutta la città era felice che proseguisse la sua avventura. E questo la nuova proprietà lo ha riconosciuto. Di conseguenza, lui si era esposto per me e anche io sono rimasto. Ma in realtà noi non ci sentivamo al centro del progetto". L'ormai ex ds rosanero, Renzo Castagnini, spiega così il motivo delle dimissioni che ieri ha rassegnato nelle mani del presidente, Dario Mirri, e del direttore generale, Giovanni Gardini.

Castagnini e Baldini hanno organizzato una conferenza stampa all'hotel Casena dei Colli, sede del ritiro della squadra in questi giorni di preparazione precampionato. "Pur con queste sensazioni, abbiamo deciso di provare a fare un determinato tipo di lavoro - ha aggiunto Castagnini - ma un certo punto abbiamo capito che avevamo perso il gruppo e abbiamo deciso che non era il caso di continuare. Il mister col City non ha mai avuto rapporti diretti ed è per questo che non si sentiva al centro del progetto". Per Castagnini alla base delle sue dimissioni non c'è stata invece una divergenza sul mercato. (ANSA).