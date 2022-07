Sclerosi multipla: 24 ore in bici per raccolta fondi

(ANSA) - PALERMO, 26 LUG - Partirà da piazza Politeama a Palermo sabato alle 9 e percorrerà la statale verso Messina e poi verso Siracusa per circa 500 km: 24 ore di pedalata in bicicletta. E' il nuovo obiettivo di Marco Bologna, 25 anni, che ha aperto una raccolta fondi su Gofundme per sostenere l'Aism, l'associazione italiana sclerosi multipla. "Pensando a quanto sono fortunato nel poter muovermi senza difficoltà, vorrei lanciare un'altra raccolta a favore dell'Aism - dice Marco - che sostiene tutte le persone colpite da sclerosi multipla. Sabato sfiderò me stesso, pedalando per 24 ore fino al raggiungimento del mio obiettivo.

Obiettivo simile a quello delle molte persone colpite dalla sclerosi multipla, che ogni giorno sfidano loro stessi anche semplicemente per alzarsi dal letto, o per compiere dei gesti che per molti di noi risultano essere scontati. Gli ultimi due anni mi hanno insegnato quanto sia importante aiutare il prossimo, anche con dei piccoli gesti, che se condivisi, possono regalare grandi sorrisi".

"Sono attratto dalle sfide e dalle avventure - aggiunge - conosco bene il significato della parola sacrificio, per questo a Natale 2020, ho lanciato la mia prima raccolta fondi a supporto delle famiglie maggiormente colpite dalla crisi pandemica, affrontando in bici 1000 km in 7 giorni. Ho raccolto mille euro che abbiamo donato all'associazione Nucleo emergenza operativo di Messina che li ha utilizzati per fornire pasti ai senza tetto. Questa esperienza mi ha fatto rendere conto di quanto bello e gratificante sia, poter aiutare chi ne ha davvero bisogno". (ANSA).