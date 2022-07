Musica: morto Brigantony, cantante popolare siciliano

(ANSA) - PALERMO, 23 LUG - E' morto a 74 anni in ospedale a Catania Antonino Caponnetto, in arte Brigantony, cantautore e menestrello di musica popolare siciliana, inventore di testi goliardici e ironici con doppi sensi sulla società contemporanea soprattutto siciliana e catanese. Nella sua carriera - a 28 anni faceva il muratore in Belgio - ha pubblicato 67 album. La notizia è stata data ieri sera su Facebook dalla figlia dell'artista, che era ricoverato da qualche giorno,Giusy.

L'ex sindaco di Catania Enzo Bianco lo ricorda così: "Brigantony se n'è andato. Ha smesso di soffrire. È stato un vero grande artista catanese. Autentico, vero, popolano. Originario della sua adorata Cibali. Espressione di una anima indomabile e autentica della Città. Sarebbe giusto consentire alle migliaia di seguaci catanesi di salutarlo. Magari aprendo come Camera ardente il Palazzetto dello sport di piazza Spedini. Io lo ricordo con simpatia. E lo ringrazio ancora per i concerti regalati alla Città durante la mia sindacatura. Buon viaggio.

Catania non ti dimentica". (ANSA).