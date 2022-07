A Naso "Iapri Fest", protagonisti balconi del centro storico

(ANSA) - PALERMO, 22 LUG - Dai balconi del centro storico di Naso (Me) nasce "Iapri Fest", tre giorni tra storia, cultura e musica per scoprire e vivere il borgo tra musica, laboratori esperienziali, artigianato e mostre. A Naso, porta dei monti Nebrodi e finestra sulle Isole Eolie, da oggi, è in parte la manifestazione che permetterà a turisti e visitatori di scoprire uno dei centri storici più belli e affascinanti della Sicilia.

"Iapri Fest", ovvero aprire i balconi e consentire ad artisti e cantanti, di esibirsi dal vivo in modo assolutamente singolare e inconsueto. "Continuiamo nella valorizzazione dell'identità artistico-culturale della nostra splendida terra - dice il sindaco Gaetano Nanì - un percorso nel quale la mia amministrazione crede tantissimo. Naso mette in mostra la sua storia millenaria con scenografie naturali e uniche tra piazze, scalinate, vicoli, palazzi e portali: un centro storico che non ha eguali. Arte e cultura che si fondono - aggiunge - dando vita ad un'esperienza dall'intrigante bellezza e suggestione. Non sarà comunque solamente un affasciante viaggio nella storia siciliana, ma a tutti i visitatori sarà data la possibilità di gustare anche le nprelibatezze del territorio". Lello Analfino dei Tinturia, Santino Cardamone e gli Shakalab sono alcuni degli artisti che hanno accolto l'invito ad esibirsi dai balconi del centro storico che verrà arricchito da luminarie artistiche.

L'apertura del primo balcone, nel pomeriggio, alle 18, la farà l'assessore regionale al turismo Manlio Messina. (ANSA).