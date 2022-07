Jeep Willys ad Alcamo per ricordare gli americani in città

(ANSA) - ALCAMO, 21 LUG - Una sfilata di 15 Jeep Willys, mezzo rivoluzionario negli anni della guerra, e di 3 moto degli anni '40 utilizzati dagli americani dopo lo sbarco in Sicilia: si terrà domani ad Alcamo per ricordare il 79simo anniversario dell'ingresso delle truppe americane in città nel 1943.

"La manifestazione vuole ricordare quelle giornate ma soprattutto per lanciare un appello a chi possiede testimonianze dell'epoca sia come ricordi che documentali", spiega l'organizzatore Girolamo Culmone.

Alle 9 in piazza Ciullo si ritroveranno le Jeep Willys e, dopo un breve incontro sull'importanza di questi mezzi da trasporto durante il conflitto, si terrà il carosello per le vie della città, sino ad arrivare alla stazione ferroviaria di Alcamo diramazione dove verrà deposta una corona di fiori in ricordo delle vittime della strage del luglio 1943. (ANSA).