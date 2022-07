Saguto: corte appello in camera di consiglio per sentenza

(ANSA) - CALTANISSETTA, 20 LUG - La corte d'Appello di Caltanissetta, presieduta dal giudice Marco Sabella, si è ritirata in camera di consiglio per decidere il processo sul cosiddetto "Sistema Saguto". La sentenza è attesa per le 13.30.

Il processo ruota attorno alle presunte irregolarità nella gestione della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo che era presieduta da Silvana Saguto, imputata principale. La magistrata, nel frattempo radiata dal Csm, in primo grado è stata condannata a 8 anni e mezzo per corruzione e abuso d'ufficio. (ANSA).